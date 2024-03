„Summer School“: Schnuppern im Spital

Anfang Juli und Mitte September können Studierende der Humanmedizin Einblicke in den Alltag als Ärztin oder Arzt bekomme. Das Besondere: Die „Summer School“ wird in der Klinik Oberwart abgehalten, die im Mai eröffnet wird. Interessierte können sich über die medizinischen Abteilungen informieren, Fachvorträge anhören und auch an Workshops teilnehmen. Für Stephan Kriwanek, medizinischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, gibt die „Summer School“ die Möglichkeit, einander auf eine ganz besondere Art zu begegnen.

Die Vorstellungstage sind ein Teil der Strategie der Gesundheit Burgenland, um Medizinerinnen und Mediziner anzulocken. Man rechne wieder mit großem Andrang und ausgebuchten Terminen. Die Anmeldung hat bereits begonnen, Infos und Termine gibt es auf der Website der „Gesundheit Burgenland“.