Nach Messerattacke: U-Haft über 41-Jährigen verhängt

Der ungarische Staatsbürger hatte am Donnerstagabend seine Ex-Frau auf einem Parkplatz vor ihrer Wohnung mit einem Messer am Hals schwer verletzt – mehr dazu in Auf Ex-Frau eingestochen: 41-Jähriger verhaftet.

Die Polizei nahm den 41-jährigen am Freitag in seiner Wohnung in Breitenbrunn fest. Er hatte zuvor ein Abschiedsbrief geschrieben und wies Verletzungen auf. Er sei trotz dieser Verletzungen vernehmungsfähig, habe jedoch bisher keine Angaben zur Tat gemacht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.