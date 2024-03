Birgit Sauer leitet Landesgalerie

Sauer ist bereits seit zwei Jahren Koordinatorin für zeitgenössische bildende Kunst im Burgenland – mehr dazu in Birgit Sauer neue Koordinatorin für bildende Kunst. Nun leitet sie auch die Landesgalerie, die im Kulturzentrum Eisenstadt untergebracht ist. Die seit 1972 bestehende Einrichtung solle in Zukunft noch viel stärker als eigenständige Institution in der österreichischen Kunstlandschaft sichtbar gemacht werden, so Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

ORF

Ihr sei es total wichtig, den Burgenländerinnen und Burgenländern bewusst zu machen, was für großartige Künstlerinnen man im Land habe, so Sauer. Die Künstlerin hat keine Angst, dass durch ihre neue, zeitaufwendige Aufgabe die eigene Kreativität und Kunst auf der Strecke bleiben könnte. Sie sehe es eher als unglaubliche Bereicherung und totale Inspiration.

Kleine bauliche Veränderungen geplant

Sauer plant, das Haus ein wenig baulich zu verändern, um innovativere Ausstellungen gestalten zu können. Man sei gerade dabei zu recherchieren, wie man Hängepunkte in der Galerie miteinbeziehen könne, um auch raumbezogene Arbeiten ohne Wände möglich zu machen.

ORF

Außerdem sei ein Plan, dass die Landesgalerie nach außen ausstrahle und sichtbarer werde, so die neue Leiterin. Man wolle den Außenraum mitbespielen. Es gebe diese interessante Rampe, wo man auch Sitzmöglichkeiten andenke. Im Hauptraum der Landesgalerie wird es drei große Ausstellungen im Jahr geben. Zusätzlich werden zwei weitere Räume für kleinere Ausstellungen adaptiert.

Beginn mit „RESET“ und Elfie Semotan

Das erste Lebenszeichen der Landesgalerie unter der neuen Leitung gibt es am 26. April. Bei dem Kunst-Event „RESET“ wird die 52-jährige Geschichte der Landesgalerie Burgenland reflektiert. Es soll ein Fest des Rückblicks und des Neubeginns werden. Darauf folgt am 24. Mai eine große Ausstellung mit Arbeiten von Elfie Semotan. Begleitend zur Ausstellung sind mehrere Künstlerinnengespräche mit der Fotokünstlerin aus Grieselstein geplant, damit die Landesgalerie Burgenland zum lebendigen Treffpunkt von Kunstschaffenden und Kunstinteressierten wird.