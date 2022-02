Birgit Sauer neue Koordinatorin für bildende Kunst

Die bildende Kunst spiele eine zentrale Rolle im heimischen Kulturgeschehen, sagt Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er will neue Rahmenbedingungen für die Szene schaffen und setzt daher eine Koordinatorin für zeitgenössische bildende Kunst ein. Er wolle nicht „darüber stehen“, sondern die Möglichkeiten eröffnen. „Die Ideen und das, was passieren soll – diese Inputs erwarten und erhoffen wir uns von Birgit Sauer“, so Doskozil.

ORF

Schnittstelle zwischen Künstlern und Land

Die renommierte Künstlerin, die seit mehr als 30 Jahren in dem Metier zu Hause ist, freut sich auf die neue Funktion: „Das ist eine Schnittstelle, eine Synapse zwischen den bildenden Künstlern und Künstlerinnen und dem Land Burgenland. Und es gibt halt unglaublich viele Aufgaben: neue Strukturen zu entwickeln, Altes zu hinterfragen, ein ganz intensives Gespräch mit den Künstlern zu suchen, da die Wünsche und Bedürfnisse aufzuarbeiten.“

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

So soll sie unter anderem neue Serviceleistungen für Künstlerinnen und Künstler konzipieren und die Künstlerdatenbank erweitern. Sie ist auch für die „Tage der offenen Ateliertür“ zuständig, die erweitert werden und künftig zu einem Tag der offenen Kunstorte werden sollen, um damit auch ein größeres Publikum anzusprechen. Als Kunst-Koordinatorin hat Birgit Sauer einen freien Dienstvertrag mit dem Land. Die Tätigkeit ist vorerst auf ein Jahr befristet.