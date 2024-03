ORF

„Burgenland heute“ ab sofort 30 Tage online

Eine Neuerung gibt es ab sofort, was die Online-Verfügbarkeit von „Burgenland heute“ betrifft: Sämtliche „Bundesland heute“-Sendungen sind nun 30 Tage in der ORF-TVthek, aber auch in der Testversion von ORF ON abrufbar.