„Burgenland heute“ ab sofort mit Untertiteln

Der ORF führt ab dem 1. Jänner 2024 Untertitel für die beliebte Sendung ‚Bundesland heute‘ ein. Dieses Angebot wird zunächst in der TVThek und auf ORF ON verfügbar sein. In naher Zukunft soll der technisch herausfordernde Schritt möglich gemacht werden, Live-Untertitel zur Sendung auf neun Teletext-Seiten zu bieten.

100 Prozent Untertitelung bis 2030

Vorerst werden die Untertitel nach Ablauf der Sendung auf ORF ON und in den TVthek-Apps on demand abrufbar sein. Möglich machen dies KI-Programme, die auf bereits vorhandene Quellen zugreifen und sie dann mit dem Gesprochenen verbinden. Erst seit Kurzem haben die KI-Programme die notwendige Qualität erreicht, um „Bundesland heute“ in seinen neun Versionen mit Untertiteln anbieten zu können. Die Projektentwicklung der Untertitelung der „Bundesland heute“-Sendungen erfolgte federführend im ORF-Landesstudio Salzburg.

ORF

Für den ORF, der mit seinen barrierefreien Services (Untertitelung, Audiodeskription, Übersetzung in Österreichische Gebärdensprache, Nachrichten in Einfacher Sprache) eine Vorbildwirkung in Österreich hat, ist die Untertitelung von „Bundesland heute“ ein weiterer wichtiger Schritt zu einer 100-Prozent-Untertitelungsquote, die bis 2030 erreicht werden soll. Der ORF ist hier auf einem sehr guten Weg: Fast 80 Prozent des Programms von ORF 1 und ORF 2 werden untertitelt, im Vor- und Hauptabend sind es deutlich mehr als 90 Prozent.

„Meilenstein in der Barrierefreiheit“

Mit 1,2 Millionen täglichen Zuseherinnen und Zusehern ist „Bundesland heute“ eine der wichtigsten Informationssendungen des ORF. „Der ORF ist mit seinen barrierefreien Services europaweit in einer Vorreiterrolle, weswegen es mich besonders freut, dass ab kommendem Jahr auch ‚Bundesland heute‘, mit Untertiteln zur Verfügung steht", so ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

„Seit 1988 hat die Gehörlosengemeinschaft gefordert, dass die ‚Bundesland heute‘-Sendungen untertitelt werden und das ist ganz toll, dass der ORF diesen Meilenstein setzt und dass die Umsetzung klappen wird", so Lukas Huber, Generalsekretär des Österreichischen Gehörlosenbundes „,Bundesland heute‘ ist eine der beliebtesten Sendungen in Österreich und es ist wichtig, dass auch hier Barrierefreiheit geschaffen wird“, sagte Martin Ladstätter, ORF-Publikumsrat im Vertretungsbereich Behinderte Menschen, nominiert vom Österreichischen Behindertenrat.