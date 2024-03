Pflege: Absichtserklärung von Land und indischer Diözese

Im Eisenstädter Landhaus haben am Mittwoch Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ), Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und Jose Pulickal, Bischof der indischen Diözese Kanjirapally, die Absichtserklärung unterschrieben. Bis zu 50 voll ausgebildete indische Pflegekräfte sollen pro Jahr ins Burgenland geholt werden – mehr dazu in Burgenland wirbt um Pflegekräfte in Indien. Sie werden vor Ort ausgebildet und lernen auch Deutsch. Man sei sich der Herausforderung bewusst, die mit der Integration in ein neues Land und ein neues Gesundheitssystem verbunden ist, heißt es von Schneemann.

ORF

Aber die Initiative sei dringend notwendig, denn bis zum Jahr 2030 rechnet man mit einem zusätzlichen Bedarf von fast 1.800 Pflegekräften. Und die bisherigen Anstrengungen im Bereich der Ausbildung alleine würden nicht reichen, heißt es. Die Diözese in Indien leitet eine eigene Ausbildungsstätte für Krankenpflegerinnen und -pfleger, die auch durch Spenden der burgenländischen Bevölkerung mitfinanziert wurde.