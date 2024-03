Nach OP: Doskozil am Heimweg

Doskozil musste sich vor wenigen Tagen einem weiteren kleinen Eingriff unterziehen. Am Krankheitsbild habe sich nichts geändert, es handelt sich um eine seltene, aber ungefährliche Verhärtung der Knorpelstruktur am Kehlkopf, hieß es – mehr dazu in Landeshauptmann Doskozil erneut operiert.

Am Mittwoch schrieb er, dass er bereits mit seiner Ehefrau Julia am Nachhauseweg sei und bedankte sich für die Genesungswünsche. „Ich freue mich schon darauf, wieder im Burgenland zu sein“, so der Landeshauptmann.