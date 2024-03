Landeshauptmann Doskozil erneut operiert

Im Zuge einer Routinekontrolle hätten die Ärzte am Klinikum Leipzig eine geringfügige und gutartige Wucherung an der zuletzt operierten Stelle festgestellt. Doskozils behandelnder Arzt habe den kurzfristig angesetzten Eingriff empfohlen, um einen raschen Heilungsverlauf gewährleisten zu können. Der Eingriff sei gut verlaufen und Doskozil auf dem Weg der Besserung, hieß es am Sonntag in einer schriftlichen Stellungnahme aus seinem Büro.

Amtsgeschäfte nach Rückkehr von daheim aus

Der Landeshauptmann sei in ständigem Kontakt mit seinem Mitarbeiterstab und dem Regierungsteam. Er werde die Amtsgeschäfte nach seiner Rückkehr aus Deutschland zunächst von zuhause aus erledigen.

Doskozil leidet an einer seltenen Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfes, seit März 2020 wird er deshalb im Universitätsklinikum Leipzig behandelt. Zuletzt wurde der Landeshauptmann vergangenen November am Kehlkopf operiert – mehr dazu in OP von Doskozil gut verlaufen