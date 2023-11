Politik

OP von Doskozil gut verlaufen

Am Freitag hat sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in Leipzig neuerlich einem Korrektur-Eingriff am Kehlkopf unterzogen. Der Eingriff sei ohne Komplikationen und plangemäß verlaufen, so Doskozil in einem Facebook-Posting am Dienstag.