Gestohlene Autos wieder aufgetaucht

Bei den gestohlenen Autos handelte es sich um zwei BMW und einen Mercedes im Gesamtwert von 155.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden aus Autohäusern in Hirm und Mattersburg gestohlen. Sowohl die beiden BMW als auch der Mercedes sind wieder bei ihren Besitzern.

Auto war in Unfall verwickelt

Der in Mattersburg gestohlene Mercedes ist erheblich beschädigt: Die Felgen wurden mit einem handelsüblichen Spraylack von Silber auf Schwarz umlackiert, auch die Heckscheibe wurde umlackiert, und die GPS-Antenne wurde abgerissen.

Aufgetaucht war das Auto vergangene Woche nach einem Unfall in einem Feld in Fürstenfeld in der Steiermark. Ob die mutmaßlichen Diebe in den Unfall verwickelt waren, wollten die Ermittler der SOKO Kfz mit dem Verweis auf laufende Ermittlungen nicht verraten. Hinter den Tätern wird jedenfalls eine Bande vermutet.

Der Diebstahl in das Autohaus in Mattersburg wurde von der Überwachungskamera gefilmt. Die Täter dürften laut dem Autohausbesitzer eine Tür aufgebrochen haben, um in die Werkstatt zu gelangen. Den Schlüssel für das Auto stahlen sie aus einem Tresor – mehr dazu in Autodiebe bei Tat gefilmt