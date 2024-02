Autodiebe bei Tat gefilmt

Rund 155.000 Euro sind die drei Autos laut „Kurier“ wert, es handelt sich um zwei BMW und einen Mercedes S-Klasse. Letzterer wurde aus der Werkstatt von Mehdi Yilmaz in Mattersburg – bereits vergangene Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bei ihrer Tat wurden die Autodiebe von der Überwachungskamera gefilmt. Die Täter hatten laut Yilmaz eine Tür aufgebrochen, um in die Werkstatt zu gelangen. Den Schlüssel für das Auto stahlen sie aus einem Tresor.

Nur einen Tag darauf soll die Bande in Hirm (Bezirk Mattersburg) zwei BMW gestohlen haben. Die SOKO KFZ ermittle in beiden Fällen, bestätigte die Polizei auf Nachfrage des ORF Burgenland.