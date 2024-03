Mehr als 130 Aussteller bei „Signal112“

Die Blaulicht-Organisationen sind immer mehr gefordert, die Zahl der Einsätze steigt – in manchen Bereichen um bis zu 40 Prozent.Gründe dafür sind Trockenheit, Klimawandel und Unwetter – mehr dazu in Mehr Feuerwehreinsätze durch Klimawandel.

Dorner: In Online-Schulungen investiert

Neben der Ausrüstung setzte man im Burgenland auch auf Ausbildung, betonte Landesrat Helmut Dorner bei der Eröffnung der Feuerwehrmesse in Oberwart am Donnerstagvormittag. Man habe sich vor einigen Jahren darauf verständigt, dass man sich im Landesfeuerwehrkommando neu aufstellen und neue Wege gehen wolle. Es werde sehr viel in Online-Schulungen investiert, um dezentral ausbilden zu können. Es gebe auch einige Ausbildungsszenarien, die dezentral zu den Bezirken stattfänden, so Dorner.

Bei der Einsatzkräfte-Messe können sich die Besucherinnen und Besucher noch bis Sonntag ein Bild von Innovationen im Feuerwehr- und Rettungswesen machen.