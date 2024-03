Mehr Feuerwehreinsätze durch Klimawandel

Im Burgenland gibt es insgesamt 315 Feuerwehren, sechs davon sind Betriebsfeuerwehren, und 18.016 Mitglieder. 8.072 Einsätze bedeuten, dass die Feuerwehren statistisch 22 Mal pro Tag ausgerückt sind. Sie leisteten 136.000 Einsatzstunden und retteten 455 Menschen. Klimabedingte Einsätze werden auch künftig eine Herausforderung für die Wehren sein, hierfür müsse man auch die Einsatztaktiken anpassen, so Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf.

Pint/ORF

Damit die Freiwilligen ihre Arbeit leisten können, benötige es das entsprechende Gerät und die Ausbildung, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Rund 7,5 Millionen Euro wurden daher in die Infrastruktur, Fahrzeuge, Beschaffungen, Bekleidung und Kleingeräte investiert. Angekauft wurden etwa Chemikalien-Schutzanzüge, Ausrüstung für Vegetationsbrände, Boote und Sonargeräte sowie Schutzbekleidung für den Flugdienst.

Zukunft des Landesfeuerwehrverbandsgebäudes unklar

Wie es mit dem in die Jahre gekommenen Gebäude des Landesfeuerwehrverbands weitergeht, soll noch dieses Jahr entschieden werden, kündigte Dorner an. Schon am 22. März hingegen wird die Weststrecke der Schnellstraße S7 im Südburgenland mit dem ersten Tunnel des Burgenlands eröffnet, und hierfür sind die Einsatzkräfte laut Kropf gut gerüstet: „Die Abschlussübung vorige Woche ist gut über die Bühne gegangen.“