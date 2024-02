Toter im Neusiedler See: Identität geklärt

Der 55-jährige Niederösterreicher aus dem Bezirk Baden galt seit 15. Jänner als vermisst, er war von einem Ausflug nach Rust zum Eislaufen nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Polizei und Feuerwehr suchten wochenlang mit Sonarbooten, Leichenspürhunden und einer Drohe nach ihm.

Mittwochvormittag wurde sein Leichnam zwischen Podersdorf und Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) von einem Fischer am Schilfrand gefunden – mehr dazu in Neusiedler See: Leiche gefunden.

Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden, man gehe von Tod durch Ertrinken aus, so Polizeisprecher Helmut Marban. Der Mann war ein ehemaliger ORF-Mitarbeiter. Er hinterlässt eine Frau und ein Kind.