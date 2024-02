Mit Falschgeld bezahlt – Mann festgenommen

Der Mann soll seit Anfang Februar bei einer Tankstelle, in einer Pizzeria und in einem Gasthaus mit gefälschten 50-Euro-Banknoten bezahlt haben. Nach der Festnahme seien bei einer Hausdurchsuchung Beweismittel sichergestellt worden, so die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Der 21-Jährige wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Weitere Erhebungen laufen.