E-Auto-Reichweite im Winter deutlich geringer

2020 wurden laut dem Bundesverband Elektromobilität in Österreich knapp 16.000 E-Autos neu zugelassen. 2023 waren es fast 48.000, im Burgenland waren es im Vorjahr rund 1.300 – mehr dazu in Immer mehr E-Autos unterwegs. Derzeit gibt es in Österreich es etwa 22.000 E-Tankstellen. Auf verschiedenen Apps wird angezeigt, welcher Ladepunkt gerade frei oder besetzt ist.

ORF

Die Preise können variieren, sagt Christian Klejna, E-Mobilitätsexperte beim ÖAMTC: „Das unterscheidet sich zwischen einer AC-Ladung und einer DC-Ladung – also einer Wechselstromladung und einer Gleichstromladung, der schnellen Ladung. Preisliche Unterschiede hängen auch davon ab, ob man eine Ladekarte von dem Anbieter hat oder ob man ad hoc laden möchte.“ Die Anschaffung eines E-Autos wird für Privatpersonen mit bis zu 5.000 Euro gefördert.

Energieverbrauch im Blick behalten

Eine, die auf ihr E-Auto schwört, ist Alexandra Gall aus Wolfau (Bezirk Oberwart). Die Physiotherapeutin legt sowohl im Winter auch als im Sommer vor allem kurze Strecken zurück. „Im August habe ich ungefähr 27 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gebraucht. Jetzt sind es ungefähr um 20 Prozent mehr. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass man mehr heizt und die Sitzheizung aufgedreht hat.“ In der Garage der Familie steht auch ein Verbrenner. „Mein Mann ist beruflich viel unterwegs und fährt oft 600 Kilometer am Tag. Von der Leistung her passt ein E-Auto einfach noch nicht“, so Alexandra Gall.

ORF

Für Erich Achtsnit aus Unterschützen (Bezirk Oberwart) passt es gut. Er pendelt mehrmals in der Woche vom Südburgenland nach Wien. Der Hin- und Rückweg ist etwa 260 Kilometer lang. Das geht sich im Winter ohne Tankpause knapp aus. „Wenn man es realistisch betrachtet, beträgt die Reichweite im Winter um die 300 Kilometer, vielleicht auch 320 Kilometer. Im Sommer sprechen wir bei meinem Fahrzeug von einer Reichweite bis zu 500 Kilometer“.