Busfahrpläne werden erneut geändert

B26

Ab Montag führen die Verkehrsbetriebe Burgenland die neue Buslinie B26 ein. Diese fährt künftig viermal täglich von Steinberg an der Rabnitz nach Wiener Neustadt und zehnmal täglich von Wiener Neustadt nach Steinberg. Der Streckenverlauf der Linie B26 startet am Park+Ride in Steinberg-Dörfl und fährt entlang der B50 über Weppersdorf sowie den Bahnhof Mattersburg weiter über Neudörfl nach Wiener Neustadt.

B25

Seit Montag war die Linie B25, die von Marz/Draßburg nach Wien fährt, erstmals unterwegs – mehr dazu in Neue Busfahrpläne ab Montag. Nach einer Woche nehmen die Verkehrsbetriebe Burgenland erste Änderungen vor. Der Bus startet künftig nicht mehr in Marz und fährt daraufhin Gemeinden in den Bezirken an, sondern beginnt seine Fahrt in Draßburg. Neu ist der Halt in Mattersburg beim Bahnhof, wo es Umsteigemöglichkeiten zu anderen Linien gibt. Zusätzlich wurde der Halt Wiener Neustadt aus dem Fahrplan entfernt, der künftig von der neuen Linie B26 angefahren wird. Diese Änderungen seien das Ergebnis von Fahrgastbefragungen, heißt es von den VBB.