Neue Busfahrpläne ab Montag

B23

Die Linie B23 verbindet werktags Lockenhaus mit Wien und am Wochenende Markt Neuhodis mit Wien. Ab 12. Februar, wird die Linie auch am Wochenende nur zwischen Lockenhaus und Wien verkehren. Die Halte in Markt Neuhodis und am Geschriebenstein entfallen. Der Halt in Rechnitz wird durch andere Buslinien angefahren.

B24

Die Linie B24 verbindet Klostermarienberg bzw. Steinberg an der Rabnitz mit Wien. Klostermarienberg wird ab Montag seltener angefahren. Gleichzeitig werden die Verbindungen zwischen Steinberg an der Rabnitz bzw. Weppersdorf und Wien ausgebaut. Die Halte in Wr. Neustadt werden künftig durch die neue Linie B25 angefahren, womit die Fahrzeit laut den Verkehrsbetrieben Burgenland um einige Minuten verkürzt wird.

B25

Die neue Linie B25 besteht aus Kursen der Linie 7941. Sie verbindet Marz bzw. Draßburg/Forchtenstein mit Wien. Generell sei auch für Schülerinnen und Schüler das Liniengut an die Schulanfangs- und -endzeiten angepasst worden, heißt es von den Verkehrsbetrieben Burgenland. Informiert über die Änderungen werden die Fahrgäste unter anderem in Form von Verteilaktionen.