Lifestyle

Jeder Zweite will heuer fasten

Jeder zweite Österreicher hat sich für heuer vorgenommen, zu fasten. Das hat eine Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent im Auftrag des Kurhauses Marienkron in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) ergeben.