Fasten liegt voll im Trend

Ob einzelne Fastentage oder eine Fastenkur eingelegt werden. Ob das Intervallfasten daheim oder eine Fastenkur unter professioneller Anleitung in einem Kurhaus gemacht wird: Fasten bleibt im Trend. Jeder zweite Österreicher plane heuer zu fasten, so eine Umfrage, die vom Kurhaus Marienkron in Mönchhof in Auftrag gegeben wurde.

Gesündere Ernährung im Mittelpunkt

Gegen Jahresende 2023 wurden 509 Personen zwischen 18 und 75 Jahren zu deren Neujahrsvorsätzen hinsichtlich Gesundheit und Ernährung befragt. Die meisten nannten eine gesündere Ernährung (45,8 Prozent) als Hauptziel, gefolgt von mehr Zeit in der Natur (45,2 Prozent) und ausreichend Schlaf (42 Prozent). Viele planten, Stress zu reduzieren (41,7 Prozent), mehr Sport zu treiben (40,5 Prozent) und regelmäßige Gesundheitschecks zu machen (26,7 Prozent).

Etwa jeder Sechste wollte weniger rauchen oder aufhören, wobei Männer stärker dazu tendierten als Frauen. 9 von 10 Österreicherinnen und Österreicher (92,5 Prozent), die 2023 gefastet haben, wollen laut der Umfrage die Phasen des bewussten Verzichts auch 2024 fortführen. Ein Viertel jener, die 2023 nicht gefastet haben, ist für 2024 motiviert, das Fasten zu probieren (26,5 Prozent).

Gründe gegen Fasten

Abgefragt wurden auch Gründe, die gegen das Fasten sprechen: Ein Drittel empfindet Fastentage als nicht sinnvoll, während 22,6 Prozent sich noch nicht ausreichend damit beschäftigt haben, vor allem Männer. 21,7 Prozent fehlte die Motivation, 18,5 Prozent wollten nicht auf Genuss verzichten, und sechs Prozent glauben, dass sie das Fasten einfach nicht durchhalten könnten.