Wirtschaft

Interesse an Energiegenossenschaften steigt

In der eigenen Region mit erneuerbarer Energie handeln – diese Idee steckt hinter Energiegemeinschaften oder Energiegenossenschaften. Das Modell wird auch im Burgenland immer gefragter: So zählen die Raiffeisen-Energiegenossenschaften in ihrem ersten Jahr rund 2.500 Mitglieder.