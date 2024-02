Marika Lichter und Herbert Steinböck in „My Fair Lady"

Marika Lichter und Herbert Steinböck sind in der österreichischen Theater-, Musik, Kabarett- und Fernsehszene keine Unbekannten. Im Gegenteil, denn ihre Gesichter und ihre Stimmen kennen viele. Generalintendant Alfons Haider setzt damit also auch in den Nebenrollen auf Publikumslieblinge. Die Hauptrollen – Musicalstar Mark Seibert als „Professor Higgins“ und Ana Rosa Döller als „Eliza Doolittle“ – sind ja schon seit Monaten besetzt – mehr dazu in Details über „My Fair Lady – das Musical“.

„Mrs. Higgins“ und „Alfred Doolittle“

Marika Lichter steht als Sängerin und Schauspielerin seit ihrer Kindheit auf der Bühne steht. Dem breiten Publikum wurde sie 2005 bekannt, als sie die erste Staffel Dancing Stars mit ihrem Tanzpartner Andy Kainz gewonnen hat. Doch auch die Seebühne Mörbisch ist ihr vertraut. Zwei Mal stand sie bereits beim Festival auf der Bühne – 1998 im Vogelhändler und 2006 im Graf von Luxemburg. Nun folgt der dritte Streich als „Mrs. Higgins", der Mutter von Professor Higgins in „My Fair Lady“. „Ich liebe die Seebühne, vor allem was ich so liebe ist der Geruch, wenn man nach Mörbisch kommt – das Schilf und auch wenn es so richtig heiß ist“, so Lichter.

Die Rolle des Komikers „Alfred Doolittle“ – also jene des Vaters von Eliza – übernimmt Kabarettist und Schauspieler Herbert Steinböck. „Ich habe deshalb zugesagt, weil ich immer schon auf dieser großen Bühne spielen wollte. Ich bin ausgebildeter Schauspieler und für einen Schauspieler kann die Bühne nie groß genug sein“, so Steinböck.

Haider: Beides wichtige Rollen

„"Mrs. Higgins“ muss ein Name und eine großartige Schauspielerin sein, wir haben mit Marika Lichter einen top Namen und eine tolle Darstellerin. Ich glaube Herbert Steinböck spricht für sich alleine, „Alfred Doolittle" ist genauso eine wichtige Rolle“, so Intendant Alfons Haider.

Zwei Zusatzvorstellungen fixiert

71.300 Karten sind bereits verkauft, mehr als 50.000 reserviert. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) freute sich mit Haider über die Vorverkaufszahlen und sah diese als „schöne Bestätigung für die exzellente Arbeit, die in Mörbisch geleistet wird“. Die beiden ersten Zusatzvorstellungen sind für 24. Juli und 11. August angesetzt.

Bühnenbildner Walter Vogelweider wird die Seebühne für „My Fair Lady“ von 11. Juli bis 17. August in „das pulsierende London von heute“ verwandeln. Es soll eine gegenwartsnahe Version des Klassikers geboten werden, kündigte Haider an. Während die Hauptrollen vergeben sind, sucht der Intendant nach Statisten. 15 Frauen und zehn Männer werden noch für stumme Rollen gebraucht.