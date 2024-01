Haider Wallner statt Petrik: Wechsel im Grünen Landtagsklub im Juni

Seit Jahren liegt das Hauptaugenmerk der Grünen im Burgenland auf dem Kampf gegen die Bodenversiegelung und für die Nutzung von bereits bestehenden Gebäuden – mehr dazu in Grüne Kampagne: „Leerstand nutzen, Boden schützen“.

Kampf gegen Bodenverbrauch als Kernthema

Immer wieder gibt es etwa Kritik an neuen interkommunalen Businessparks, wie etwa am Rand von Steinberg-Dörfl. In der Tonart will Regina Petrik auch in ihren letzten Landtagssitzungen weitermachen. „Wir haben da schon viel Vorarbeit geleistet und schon die ersten Gesetzesänderungen erreicht. Wir wollen da natürlich noch mehr. Wir wollen, dass das noch viel mehr im Raumplanungsgesetz, im Baugesetz, verankert wird. Aber wir merken, dass sich da doch noch Türen öffnen. Also es ist ein Bohren harter Bretter aber wir werden die Löcher bauen“, so Petrik.

ORF

Das würden sich auch die Menschen von den Grünen im Burgenland wünschen, sagt Petrik. Das zeige eine Umfrage, die der Landtagsklub in Auftrag gegeben hat. „Da haben wir auch gefragt: ‚Soll das Land für leerstehende Gewerbegebäude eine Abgabe einheben?‘ Darauf haben 67 Prozent der Befragten mit ‚Ja‘ geantwortet, das war eine repräsentative Umfrage mit 1.000 Befragten im Burgenland, also das sagt schon einiges aus“, so Petrik weiter. Am 23. Mai wird sie zum letzten Mal im Landtag Platz nehmen. Am 27. Juni übernimmt dann Nachfolgerin Anja Haider-Wallner ihren Sitz und auch ihre Funktion.