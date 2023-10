Grüne Kampagne: „Leerstand nutzen, Boden schützen“

„Keine neuen Businessparks auf die grüne Wiese“ – dieser Slogan ist ab sofort auf 30 großformatigen Plakaten in allen sieben Bezirken des Landes zu lesen. Die Grünen protestieren damit gegen das Zubetonieren von Grün- und Ackerflächen. Laut Landwirtschaftssprecher Wolfgang Spitzmüller sei durch die Bodenversiegelung unter anderem die Versorgung mit Lebensmitteln gefährdet. Auf Beton wachse nun eben kein Gemüse.

ORF/Limbach

Leerstand nutzen

Es gäbe aber eine Lösung, so die Klubobfrau der Grünen, Regina Petrik: „Dass wir den Leerstand, der vorhanden ist, nutzen und nicht Neues bauen. Wir haben in allen Bezirken des Burgenlandes viel Leerstand und unsere Forderung an die Landesregierung ist, zuerst muss klargestellt werden, dass Leerstand genutzt wird bevor irgendwo etwas Neues hingebaut wird“. Der entsprechende Antrag für eine Novelle des Raumplanungsgesetztes wurde von den Grünen im Landtag bereits eingebracht.

In ganz Österreich stünden, laut Spitzmüller, geschätzte 40.000 Hektar Gebäudeflächen leer. Für das Burgenland gebe es allerdings keine Daten dazu. Die Grünen fordern deshalb, ebenfalls per Antrag, ein Leerstandsregister.

Kritik von SPÖ

Petrik fahre einen „Zick-Zack-Kurs“ und es gebe keine klare Linie, so die SPÖ-Landesgeschäftsführer Jasmin Puchwein und Kevin Friedl. Die Grünen seien selbst noch im Juni ebenfalls für interkommunale Businessparks eingetreten. Auch der WWF-Bodenreport besage, dass interkommunale Businessparks zukunftsweisend seien, so Puchwein und Friedl in einer Aussendung.