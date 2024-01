Nova Rock & Volkshilfe: Tickets für Armutsgefährdete

„Dass es gerade in Zeiten der Teuerung für viele Menschen unmöglich geworden ist, Musik bei einem Festival zu erleben, hat mich beschäftigt und motiviert, etwas dagegen zu tun“, so Nova-Rock-Organisator Ewald Tatar in einer Aussendung am Donnerstag. Als armutsgefährdet gilt, wer mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. Interessenten mögen sich per Mail bis 29. Februar an die Volkshilfe wenden, hieß es.

Das Nova Rock findet heuer vom 13. bis 16. Juni statt. Mit dabei sind etwa Green Day, Maneskin, Avenged Sevenfold und Bring Me The Horizon – mehr dazu in Nova Rock mit Green Day und Maneskin.