„Burgenland Extrem“: Startschuss für Biker

Das Sportevent rund um den Neusiedler See gilt als die größte Bewegungsinitiative des Landes. Es findet heuer bereits zum 13. Mal statt. 3.600 Menschen sind angemeldet. Sie wollen den Neusiedler See umrunden oder auch kürzere Distanzen in Angriff nehmen. Nach langjähriger Pause wurde heuer wieder das Fahrrad-Programm aufgenommen. Dabei kann man eine, zwei oder drei Runden um den See zu fahren – mehr dazu in Comeback der Biker bei „Burgenland Extrem“

Fotostrecke mit 9 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Am Freitag gehen dann die Wanderer und Läufer an den Start, darunter auch 250 Volksschulkinder.