Comeback der Biker bei „Burgenland Extrem“

Das Sportevent rund um den Neusiedler See gilt als die größte Bewegungsinitiative des Landes. Es findet heuer bereits zum 13. Mal statt – mit einigen Neuerungen, so Organisator Michael Oberhauser. Die „Bike 224 Meilen“ am kommenden Donnerstag sei neu. Man habe das Fahrrad-Programm nach langjähriger Pause wieder aufgenommen. „Da geht es um die Idee, eine oder zwei oder drei Runden um den See zu fahren“, erklärte Oberhauser. 360 Kilometer seien eine tolle Herausforderung für Winterradfahrer.

ORF

250 Volksschulkinder mit dabei

Am Freitag, dem 26. Jänner, gehen dann die Wanderer und Läufer an den Start. Dabei sei das Programm auf die Altersklasse der dritten und vierten Klasse Volksschule erweitert worden, so der Organisator. Das sei ein ganz wichtiges Projekt, weil hier die Möglichkeit bestehe, das Thema Bewegung in die Volksschule hineinzutragen, damit es die Kinder dann in der Folge auch in die höheren Schulstufen hineinbringen. „Es machen 250 Volksschulkinder mit. Wir freuen uns auf alle, auf die alten und auf die jungen Teilnehmerinnen“, sagte Oberhauser.

Passable Wetteraussichten

Mit der Wetterprognose für die Tour ist Oberhauser nach aktuellem Stand zufrieden. Das Wetter werde eigentlich sehr gut werden, für die Biker am Donnerstag würden Plusgrade prognostiziert, allerdings auch etwas Starkwind. Am Freitag sei das Wetter für die Wanderer und die Läufer voraussichtlich ein bisschen besser, weil die Temperatur im Plusbereich bleiben, der Wind aber ausbleiben sollte.