Güssinger Garagentorhersteller insolvent

Von der Insolvenz sind etwa 150 Gläubiger und 40 Dienstnehmer betroffen, wie die Kreditschützer von AKV, KSV und Creditreform mitteilten. Die Passiva betragen rund 3,8 Millionen Euro, die Überschuldung liegt bei rund 2,1 Millionen Euro. Es wurde ein Antrag auf Sanierung ohne Eigenverwaltung gestellt, den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.

Mehrere Ursachen

Das im Jahr 2019 gegründete Unternehmen hatte seinen ursprünglichen Sitz in Güssing. Erzeugt werden Garagentore sowohl für die Industrie als auch Private. Laut KSV hat man im Jahr 2023 rund 2.000 Tore in Österreich und am europäischen Markt verkauft. Zu den Insolvenzursachen hieß es u. a., dass man hohe Aufwendungen für die Entwicklung von zwei neuen Tor-Typen hatte, die am Markt aber nicht reüssierten. Dazu kamen ab 2021 erhebliche Preissteigerungen bei den Rohstoffen. Eine Fortführung des Unternehmens ist geplant.

