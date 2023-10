Guttomat: Aufwärtstrend nach angespannter Phase

Guttomat in Güssing verdiente zu Beginn der Corona-Pandemie gut – Garagentore waren gefragt, weil viele nicht in den Urlaub fuhren, sondern ins Eigenheim investierten. 2021 aber explodierten die Rohstoffpreise. Aluminium etwa ist heute zweieinhalb mal so teuer. Seither ist die Lage angespannt. Im Sommer gab es kurzfristig einen Liquiditätsengpass, das heißt, die Firma hatte Probleme, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

ORF

Eigentümer nun optimisitisch

„Es kann passieren, dass man das eine oder andere Mal eine Verspätung hat, es kann sein, dass das auch einmal die Mitarbeitergehälter betrifft. Im Prinzip ist aber alles in Ordnung. Wir können mit großer Freude in die nächsten Wochen und Monate gehen“, so Stefan Lehrmayer, geschäftsführender Gesellschafter.

Was die Eigentümer, die Guttomat vor vier Jahren übernommen haben, optimistisch stimmt: Das Unternehmen besetzt erfolgreich Nischen, erzeugt zum Beispiel besonders hochwertige und hochpreisige Garagentore, die immer noch gefragt sind. „Durch unsere speziellen Produkte, durch unsere vollbündigen Tore, die schön in die Fassade integriert sind, kann man sich das erklären“, so Thomas Sattler, geschäftsführender Gesellschafter.

ORF

Mitarbeiterstand soll gehalten werden

Die Eigentümer wolllen den Mitarbeiterstand von knapp 50 halten. Für eine gute Auslastung werden neben Garagentoren auch andere Produkte in Lohnfertigung erzeugt, zum Beispiel Teile von Outdoor-Fernsehgeräten. „Wir haben eine sehr gute Auftragslage, durchaus vergleichbar mit den Auftragslagen zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren. Wir freuen uns auch auf einige Sonderprojekte und haben zusätzlich sehr schöne und große Projekte in der Pipeline. Wenn wir die bekommen, dann wäre es ein besserer Winter als je zuvor“, so Lehrmayer. Herausfordernde Zeiten also für den für Güssing so wichtigen Arbeitgeber.