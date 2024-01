Burgenländer im Darts-Fieber

Die Burgenland-Auswahl ist mitten in ihrer zweiten Saison in der Steeldart-Bundesliga. In der österreichweiten Spielklasse sind derzeit sechs Bundesländer vertreten. Mit einem Sieg aus vier Spielen liegt das Burgenland derzeit auf Tabellenplatz fünf. „Der Start ist durchaus gelungen“, meinte der Präsident des Burgenländischen Steeldarts-Verbandes, Alexej Tajmel. Man könne sich mit den Spitzenspielern in Österreich schon messen. „Wir haben sehr, sehr gute Spieler. Wir sind auf dem richtigen Weg“, so der Präsident.

ORF/Fabian Schneider

Söls: Direkter Draht zum Weltverband

Die acht Spieler im Kader zählen zu den besten in der Region. Auch auf der Landkarte des großen Weltverbands PDC ist das Burgenland kein weißer Fleck. Bei einem Vorausscheidungsturnier in Eisenstadt ist seit 2019 dreimal ein Startplatz für die Weltmeisterschaft vergeben worden.

Dafür verantwortlich ist Unternehmer Alfred Söls. Er hat einen direkten Draht zum Weltverband PDC. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die neue „Next Gen Tour“ heuer in der Landeshauptstadt gastiert. Dabei hätten Amateure und junge Darts-Sportler die Chance, auf hohem Niveau Darts zu spielen, erklärte Söls. In Eisenstadt werden insgesamt sechs Turniere gespielt. Die ersten zwei finden bereits Anfang März statt.