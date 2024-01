Darts-Turnierserie kommt nach Eisenstadt

„PDC Next Gen“ heißt die neue Turnierserie, bei der an drei Wochenenden 2024 in Eisenstadt insgesamt sechsmal um den Turniersieg gespielt wird. Teilnahmeberechtigt sind Nachwuchs- und Amateurspielerinnen und -spieler, die Ambitionen haben, auf der Profitour einzusteigen. Er halte diese Turnierserie für eine „wahnsinnig tolle Idee“, sagte der Organisator der Turniere in Eisenstadt, Alfred Söls: „Da spielen die Topspieler aus Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein gegeneinander und es wird sicher ein sehr, sehr hohes Level gespielt.“

Nachwuchs auf Profikarriere vorbereiten

Bei der neuen Turnierserie werden die gleichen Voraussetzungen wie derzeit bei der WM in London herrschen. Es wird eine Bühne geben und es werden die gleichen Boards verwendet. Außerdem wird über die gesamte Serie im deutschsprachigen Raum ein Preisgeld von 100.000 Euro ausgeschüttet. Dazu gebe es auch sportliche Anreize, erklärte Söls. Man habe die Möglichkeit, den Spielern die Chance zu geben, zusätzliche Qualifikationen spielen zu können und man könne auch viel mehr junge Darts-Sportler für die Profikarriere vorbereiten.