WLV investiert 400 Millionen Euro

Der WLV versorgt in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg an die 200.000 Menschen inklusive Nebenwohnsitzen und Hotellerie mit Trinkwasser. Das Wasser kommt aus Quellen oder Brunnenanlagen, wie etwa in Neudörfl. Wegen des historisch niedrigen Grundwasserspiegels hat der WLV nun in neue Brunnenanlagen investiert, erklärt der technische Leiter des WLV Helmut Herlicska.

Zusätzliche Wasserquellen werden erschlossen

„Wir sind dem insofern begegnet, nachdem sich das schon seit einiger Zeit abgezeichnet hat, dass wir hier in Neudörfl einen Ersatzbrunnen gebohrt haben, um hier zusätzliches Wasser erschließen zu können. Dieses wäre aufgrund der tiefen Grundwasserstände ansonsten nicht mehr förderbar gewesen. Zusätzlich haben wir auch in Wimpassing zwei neue Brunnenanlagen ans Netz gebracht“, so Herlicska.

Versorgungsleitungen und neue Brunnenanlagen

Um die Versorgungssicherheit zu garantieren, wurde eine Versorgungsleitung nach Wiener Neustadt gebaut. Eine weitere soll den WLV mit den Wasserwerken Baden verbinden. Zusätzliche Brunnenanlagen im Seewinkel, auf der Parndorfer Platte und in Neudörfl sind in Planung, bestätigte Herlicska. Zudem werde permanent in das in die Jahre gekommene, 3.000 Kilometer lange Leitungsnetz investiert, sagte Herlicska.