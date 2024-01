Neusiedler See: Suche nach Eisläufer wird fortgesetzt

Der Mann ist laut Landespolizeidirektion Montagfrüh nach Rust gefahren, um von dort aus auf dem Neusiedler See eiszulaufen und nicht mehr nach Hause gekommen. Zu diesem Zeitpunkt trug er einen orangen Anorak mit Kapuze, blaue Outdoorhose mit Hosenträgern und einen blaugrauen Rucksack, und er hatte ältere weiße Schlittschuhe.

LPD Burgenland

Montagabend starteten Polizei und Feuerwehr die Suchaktion, und führten sie am Dienstag fort, auch Drohnen und ein Hubschrauber waren im Einsatz – mehr dazu in Neusiedler See: Suchaktion nach Eisläufer.

Letzte Handyortung in Podersdorf

Zuletzt wurde das Handy des Mannes in der Nähe von Podersdorf geortet. Nach Einbruch der Dunkelheit musste die Suche Dienstagabend abgebrochen werden. Die Suche wird am Mittwoch vor allem im Bereich des westlichen Ufers des Neusiedler Sees ausgeweitet. Dabei werden von der Polizei und der Feuerwehr wieder Drohnen, der Hubschrauber und Zillen mit Sonargeräten eingesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und hat im Zuge dessen das Foto des vermissten Mannes veröffentlicht. Beim vermissten Mann handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter des ORF Burgenland.