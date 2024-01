Sieggraben: Bürgerversammlung wegen Feuerwehrhaus

Die Gemeinde lädt ihre Einwohnerinnen und Einwohner zum Austausch über ein viel diskutiertes Thema. Bürgermeister Gradwohl will sie davon überzeugen, dass ein Neubau des in die Jahre gekommenen Feuerwehrhauses im Ortszentrum der richtige Weg ist. Das Gebäude sei nie grundlegend saniert worden, die Bausubstanz sei schlecht. Man könne im bestehenden Gebäude keine „modernen Umstände“ bieten, so Gradwohl – mehr dazu in Sieggraben: Warten auf neues Feuerwehrhaus.

ORF

Anders als der Bürgermeister sieht das die ÖVP, die im Gemeinderat die Mehrheit hält. Die Partei von Vizebürgermeister Anton Taschner, der gegenüber dem ORF Burgenland am Freitag keine Stellungnahme abgegeben hat, sprach sich zuerst für einen Neubau am Ortsrand und dann für eine Sanierung aus. Eine Machbarkeitsstudie habe aber belegt, dass die Sanierung sogar teurer wäre als der Neubau, sagt Bürgermeister Gradwohl. Er will jedenfalls bald Nägel mit Köpfen machen.

„Viel Zeit verplempert“

„Wir haben soviel Zeit verplempert, mit Gerüchten, mit Fragen, die ein bisschen fadenscheinig sind. Wir würden jetzt gerne zu einer Entscheidung kommen – egal in welche Richtung“, sagt Gradwohl. Er möchte in der nächsten Gemeinderatssitzung gerne einen Beschluss fassen lassen. Dafür wird er aber auch die Zustimmung der ÖVP brauchen.