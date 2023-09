Sieggraben: Warten auf neues Feuerwehrhaus

Es herrscht weiter dicke Luft in Sieggraben. Obwohl es einen Gemeinderatsbeschluss gibt, der einen Neubau vorsieht, soll nun überprüft werden, ob nicht doch das alte Feuerwehrhaus generalsaniert werden könnte. Die ÖVP beantragte eine Machbarkeitsstudie. Zur Erklärung: Die ÖVP hat im Gemeinderat die Mehrheit, Bürgermeister ist Andreas Gradwohl von der SPÖ.

ORF

Der neue Vorschlag der ÖVP sorgt bei der SPÖ und Gradwohl für Unverständnis. „Das ist für uns natürlich sehr überraschend, weil wir einen Beschluss für einen Neubau haben und jetzt sollen wir ein Gutachten erstellen lassen – machen wir natürlich, damit auch was weitergeht, aber wir verlieren Zeit“, so Gradwohl.

Mehrheit für Neubau im Ortszentrum

Erst im Juni hatte sich die Ortsbevölkerung deutlich für einen Neubau im Ortszentrum ausgesprochen und gegen einen Neubau im Gewerbegebiet. 72 Prozent stimmten bei einer Volksbefragung für die Variante der SPÖ – mehr dazu in Volksbefragung: Mehrheit für Feuerwehr-Standort im Zentrum.

Für Bürgermeister Gradwohl ist das ein klares Stimmungsbild, nicht so für ÖVP-Vizebürgermeister Anton Taschner. „Wir möchten nochmals eine Sanierung ins Spiel bringen, weil wir das Gefühl haben, dass das der Großteil der Ortsbevölkerung so will. Sollte sich bei der Machbarkeitsstudie herausstellen, dass eine Sanierung nicht möglich oder zu teuer ist, sind wir auch für einen Neubau im Ortszentrum offen“, so Taschner.

ORF

Da das Ergebnis der Volksbefragung nicht bindend ist, braucht der Bürgermeister die Stimmen der ÖVP, um die Sache voranzutreiben. Diese hält aber die Mehrheit im Gemeinderat.

Studie für Gradwohl überflüssig

Die jetzt veranlasste Machbarkeitsstudie sei überflüssig und koste nur Zeit und Geld, sagt Bürgermeister Gradwohl. Beim derzeitigen Feuerwehrhaus seien die Tore zu schmal, die Halle zu niedrig und das Gebäude sei feucht.

ORF

„Wenn man es dann nur mehr die Grundmauern stehen lässt und diese sanieren muss, dann wird jedem einleuchten, dass ein Neubau günstiger ist. Nichtsdestotrotz werden wir schauen und warten, was die Studie besagt“, sagt Taschner. Die Feuerwehr Sieggraben spricht sich übrigens für den Standort im Ortszentrum und gegen eine Sanierung aus.