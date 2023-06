Volksbefragung: Mehrheit für Feuerwehr-Standort im Zentrum

Insgesamt nahmen laut Gemeinde 616 der 1.132 Wahlberechtigten an der Volksbefragung teil. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 54,8 Prozent. 601 Stimmen waren gültig. Insgesamt sprachen sich 432 Personen (71,88 Prozent) für einen Standort in der Gemeinde, 167 (27,79 Prozent) für einen Standort im Bereich des Industriezentrums und zwei (0,33 Prozent) für einen Standort im Bereich des Spielplatzes Eisengraben aus.

Ergebnis der Volksbefragung nicht bindend

Bürgermeister Andreas Gradwohl (SPÖ) ordnete das Ergebnis der Befragung als „klares Stimmungsbild“ ein. Die SPÖ sprach sich vor der Volksbefragung dafür aus, das Feuerwehrhaus gleich neben dem alten zu errichten, im Ortszentrum, nur wenige Gehminuten vom Gemeindeamt entfernt. Für den Bürgermeister sind die Vorteile offensichtlich. „Weil man rasch hinkommt, weil es für die Feuerwehrjugend interessant ist und sie auch zu Fuß hinkommen können, weil es natürlich auch Veranstaltungen gibt und die Feuerwehr auch für viele Menschen ein sozialer Treffpunkt ist“, so Gradwohl – mehr dazu in Volksbefragung zu Feuerwehr-Standort.

Vizebürgermeister Anton Taschner (ÖVP) wollte den Ausgang der Befragung nicht näher kommentieren. Die ÖVP werde das Ergebnis diese Woche besprechen, so Taschner. Die Volkspartei bevorzugte im Vorfeld der Volksbefragung einen Standort im Gewerbegebiet am Ortsrand. Dass man vom Zentrum aus schneller am Brandort sei, sei relativ. „Es gibt auch Feuerwehrkameraden, die im Süden wohnen. Die wären schneller im Industriegebiet. Außerdem kann es ja auch im Süden brennen. Oder, wenn es zum Beispiel bei der Fernwärme brennt, ist man auch vom Industriegebiet schneller“, sagte Taschner. Offen bleibt weiterhin, ob das Ergebnis der Volksbefragung auch umgesetzt wird. Im Gemeinderat hat die ÖVP mit zehn Mandaten eine Mehrheit, die SPÖ hat neun, stellt aber den Bürgermeister.