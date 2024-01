Politik

ÖVP-Streit: Weghofer fordert Sagartz zum Rücktritt auf

Wenige Tage vor dem Landesparteitag am Samstag, fordert Matthias Weghofer, seit 1991 ÖVP-Bürgermeister in Wiesen (Bez. Mattersburg), seinen Parteiobmann Christian Sagartz zum Rücktritt auf. Dessen Kandidatur werde ein „Desaster“, so Weghofer. Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas reagiert gelassen.