ÖVP-Landesparteitag: Sagartz stellt sich Wiederwahl

Beim Landesparteitag der ÖVP 2021 wurde Christian Sagartz mit 98,77 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Landesparteiobmann gewählt. Einen ähnlichen Wert möchte er am Samstag erreichen, sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

ORF/Kanitsch

270 Delegierte stimmberechtigt

Inhaltlich geht es vor allem gegen die Vorgehensweise der Landesregierung, etwa in Sachen Baulandmobilisierungsabgabe oder im Pflege- und Gesundheitsbereich, wo die Positionen der ÖVP konträr zu jenen der SPÖ sind. Es brauche einen „Richtungswechsel“ heißt es neuerlich von der ÖVP. Das klare Ziel von Sagartz für die Landtagswahl 2025: die absolute Mehrheit der SPÖ im Burgenland brechen. „Wer mich bei diesem Landesparteitag wählt, der wählt mich auch als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 202, das ist, was ich den Delegierten als Weg am Samstag vorschlagen werde. Das ist es, wofür ich stehe und wofür ich kämpfen möchte“, so Sagartz.

270 Delegierte sind bei dem Parteitag stimmberechtigt. Man erwarte rund 400 Gäste im Kulturzentrum Eisenstadt, Bundesparteivorsitzender und Bundeskanzler Karl Nehammer wird als Ehrengast erwartet, so Fazekas. Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka soll teilnehmen. Neben der Wiederwahl von Sagartz, werden am Samstag auch die sechs Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Landesparteiobmannes gewählt.

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst kritisierte neuerlich, dass Sagartz sein EU-Mandat nicht vorzeitig zurücklegt und in den burgenländischen Landtag wechselt.