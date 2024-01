Chronik

Nach Machetenangriff: Obduktion angeordnet

Im Fall des Mannes, der nach einem Machetenangriff am Freitag in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) von der Polizei getötet worden war, sind am Samstag die Ermittlungen angelaufen. Eine Obduktion des toten Angreifers ist angeordnet worden, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Petra Bauer, auf APA-Anfrage.