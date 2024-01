Chronik

Attacke mit Machete: Polizist erschoss Angreifer

Die Polizei hat am Freitagnachmittag in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) einen Mann, der Exekutivbeamte mit einer Machete angegriffen haben soll, erschossen. Dem vorangegangen ist ein Familienstreit in einem Haus, berichtete die „Kronen Zeitung“ online und bestätigte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber der APA.