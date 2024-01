Verfahren gegen Salamon eingestellt

Ich kann bestätigen, dass das Ermittlungsverfahren gegen meine Mandantin rechtskräftig eingestellt wurde", so Salamons Anwalt Johannes Zink auf APA-Anfrage. Die Vorwürfe, die ehemalige Bürgermeisterin von Mattersburg habe Präsente und Freikarten angenommen, seien falsch gewesen. Salamon hatte diese Vorwürfe stets bestritten – mehr dazu in U-Ausschuss: Salamon wehrt sich gegen „Hetzjagd“.

In der Causa Commerzialbank informierte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kurz vor Weihnachten über die ersten Anklagen wegen Erpressung und Veruntreuung. Eine davon soll Ex-Bankchef Martin Pucher betreffen. Die Ermittlungen gegen mutmaßliche Geschenkeempfänger indes waren großteils eingestellt worden, hieß es damals weiters – mehr dazu in Erste Anklagen in Causa Commerzialbank.