Kutrowatz: Lockenhaus-Debüt zu Neujahr

Die junge Sopranistin trat souverän und strahlend in der Pfarrkirche Lockenhaus auf und genoss ihren Auftritt. „Ich finde, es ist eine supertolle Kirche zum Singen“, meinte Kutrowatz. Sie habe gleich bei der Probe gemerkt, dass man da schön hineinschwingen könne. Man müsse gar nicht viel machen und bekomme noch einen Klang zurück. Die Arie des Erzengel Gabriel aus Joseph Haydns „Schöpfung“ ist Kutrowatz schon seit ihrem Studium an der Musikuni Wien gut vertraut, aber in Lockenhaus interpretierte die Sängerin sie erstmals mit Orchester.

Impressionen vom Neujahrskonzert in Lockenhaus

Alte Bekannte in Lockenhaus

Als Dirigent kommunizierte Wolfgang Horvath mit dem gesamten Ensemble und führte Kammerorchester und Chor mystisch-spirituell. Die Solisten neben Miriam Kutrowatz waren Stammgäste in Lockenhaus: Altistin Katrin Auzinger, und die Burgenländer Gernot Heinrich und Markus Volpert. Im Quartett harmonierten ihre Stimmen bei Haydns „Theresienmesse“.