Gutes Zeugnis für FH Burgenland

900 Personen im Burgenland, in Wien und den angrenzenden Bezirken, aber auch Studierende und Lehrende wurden befragt. Neun von zehn Befragten sind laut der Umfrage überzeugt, dass die FH Burgenland einen positiven Einfluss auf das Burgenland und den Wirtschaftsstandort hat.

Pehm: „Bestätigung für tägliche Bemühungen“

Mehr als 80 Prozent sind der Meinung, dass die FH über ein interessantes Studienangebot verfügt. Die Hochschulangehörigen stellen der FH ein besonders gutes Zeugnis aus: 97 Prozent der Lehrenden haben eine gute und sehr gute Meinung über die FH, bei den Studierenden sind es 88 Prozent und in der allgemeinen Bevölkerung immerhin 75 Prozent. Für FH-Geschäftsführer Georg Pehm sind die Umfrageergebnisse eine Bestätigung für die täglichen Bemühungen aller Hochschulangehörigen.

Verbesserungswürdig: Öffentliche Verkehrsanbindung

Wichtige Themenschwerpunkte der FH in den nächsten zehn Jahren sollten für die Befragten Digitalisierung in der Organisation, Gesundheit, Künstliche Intelligenz und Neues Wirtschaften sein. Einen Kritikpunkt der Studierenden gibt es aber: Sie sehen die mangelnde öffentliche Verkehrsanbindung an die Fachhochschule als „klar verbesserungswürdig“. Aktuell hat die FH Burgenland mehr als 7.700 Studierende.