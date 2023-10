FH Burgenland feiert 30er

Die FH Burgenland bietet heute die Studiengänge Wirtschaft, Informationstechnologie, Soziales, Energie & Umwelt und Gesundheit an. Begonnen hat alles 1993 mit den beiden Lehrgängen „Internationale Wirtschaftsbeziehungen“ und „Gebäudetechnik/Building“. Das Gründungsteam definierte damals die beiden Standorte Eisenstadt und Pinkafeld (Bezirk Oberwart). Die Fachhochschule Burgenland war durchaus eine Pionierin. Ein Gründungsteam, ein Verein, war damals für die Umsetzung zuständig.

Die Idee der FH im Jahr 1993

Die ehemalige FH-Geschäftsführerin, Ingrid Schwab-Matkovits, erklärte seinerzeit die Idee hinter dem Projekt: „Der Studierende lernt Wirtschaftsenglisch und eine Sprache aus dem südosteuropäischen Raum. Zurzeit ist das Ungarisch und Kroatisch. Zweitens eine wirtschaftliche Grundbildung, das heißt eine solide Ausbildung in der Betriebswirtschaftslehre und in der internationalen Betriebswirtschaftslehre. Der dritte Schwerpunkt ist eigentlich, Praxis in den Studiengang hineinzubringen, also im Unterschied zu den Universitäten sehr praxisorientiert, aber trotzdem mit wissenschaftlichem Fundament, das heißt Einbindung von Universitätspersonal im Unterricht“, so Schwab-Matkovits.

Wandel bei Infrastruktur und Bildungsangebot

Eröffnet wurde die FH 1993 dort, wo am Freitag der 30. Geburtstag gefeiert wird – im Schloss Esterhazy, mit einem Lehrgang mit 32 Maturantinnen und Maturanten. 135 Studierende waren es dann, als der Betrieb im ehemaligen Museum österreichischer Kultur startete. Im Juni 1997 feierte der erste Jahrgang seine Sponsion. Die FH erweitere ihr Bildungsangebot laufend und verfügt seit 20 Jahren über eine moderne Infrastruktur wie den Campus in Eisenstadt. Das Studium verlagerte sich in den vergangenen Jahren auch auf das Wochenende – Viele studieren berufsbegleitend.

Heute ist die FH Burgenland eine Bildungsinstitution mit mehr als 7.000 Studentinnen und Studenten, geblieben sind die Hauptstandorte: Pinkafeld und Eisenstadt.