FH Burgenland: Neues Semester bringt neue Studiengänge

Gesundheits- und Krankenpflege und International Sustainable Business heißen die beiden neuen Bachelorstudiengänge am Standort Eisenstadt. Ersterer hat sich am Standort Pinkafeld schon bewährt und soll jetzt auch im Landesnorden junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern.

Das war zuletzt nicht immer einfach. Deshalb gibt es während der Ausbildung finanzielle Förderungen und auch eine Vollversicherung, wenn sich die Studierenden verpflichten, künftig im Burgenland zu arbeiten. Das zeige erste Wirkungen. Man merke, dass es, aber immer noch besser sein könnte. „Deshalb haben wir auch diesen Schritt gemacht, um noch näher zu den potenziellen Studierenden zu kommen und sowohl im Süd- als auch im Nordburgenland etwas anbieten zu können“, so Vizerektorin Silvia Ettl-Huber.

Ebenfalls neu angeboten wird der englischsprachige Studiengang International Sustainable Business in Eisenstadt. Dort dreht sich alles darum, wie Unternehmen nachhaltig wirtschaften können. „Wir bilden hier jetzt als erster in Österreich auf Bachelor-Niveau aus, die in den nächsten Jahren extrem gefragt sein werden, weil eben auch die EU Richtlinien vorsehen, dass nachhaltige Berichterstattung Teil des üblichen Geschäfts-Reportings wird“, so Ettl-Huber. Im vergangenen Studienjahr haben mehr als 7.700 Studierende die Fachhochschule Burgenland besucht. Angeboten werden 60 verschiedene Studien- und Lehrgänge an den beiden Standorten in Eisenstadt und Pinkafeld.