8.Dezember als wichtiger Umsatzbringer im Handel

Freitagmittag waren sind die Parkplätze in Parndorf voll. Von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr dürfen Geschäfte am heutigen Feiertag geöffnet haben. Einige Besucher waren sogar schon vor der Ladenöffnung da. „Einige Besucher waren sogar schon vor der Ladenöffnung da“, so Schuhverkäuferin Kata.

Kundinnen und Kunden in Parndorf über den Einkaufsfeiertag

In Parndorf zählt der Marienfeiertag zu den stärksten Verkaufstagen im Weihnachtsgeschäft. „Für das Designer Outlet Center ist das natürlich ein ganzer wichtiger Tag vor Weihnachten. Der 8. Dezember erfreut sich bei uns immer größter Beliebtheit. Wir sind eine Tourismusdestination und dadurch sprechen wir viele Menschen aus unseren Bundesländern in Österreich an, aber natürlich auch ein ausländisches Publikum von den Nachbarländern“, sagt Mario Schwann, General Manager vom Outlet-Center Parndorf.

Nach den erneut gescheiterten Kollektivvertragsverhandlungen sind im Handel für nächste Woche wieder Warnstreiks angekündigt. „Wir haben keine Sorge vor Streiks im Weihnachtsgeschäft. Jeder ist sich im Weihnachtsgeschäft bewusst, was das für für Marken, Partnern und für den Handel bedeutet. Ich mache mir da keine großen Sorgen“, so Schwann. Der Dienst am Feiertag sei für die Verkäuferinnen und Verkäufer freiwillig. Sie bekommen doppeltes Gehalt.