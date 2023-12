Versuchter Mord durch Stromschlag: 83-Jähriger vor Gericht

Der Fall sorgte im Sommer für Aufsehen. Am 30.7.2023 soll ein 83-jähriger Mann in Oberschützen (Bezirk Oberwart) versucht haben, seine gehbeeinträchtigte Frau, im Bett, durch einen Stromschlag zu töten – mit einem Stromkabel, das er an einem Ende gekappt und mit den blank liegenden Drähten gegen die Hand der schlafenden Frau gedrückt haben soll – mehr dazu in 83-Jähriger wollte Frau mit Stromschlag töten. Eine Pflegerin, die im Haus war, konnte einschreiten und verständigte Rettung und Polizei. Die 87-jährige Ehefrau wurde ins Krankenhaus gebracht und hat überlebt.

Staatsanwaltschaft beantragte Einweisung

Es hatte geheißen, dass die Frau schon längere Zeit schwer krank gewesen und der Mann mit der Situation nicht zurechtgekommen sei. Er ist geständig, hieß es im Vorfeld des Prozesses. Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund von Gutachten seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Er habe unter Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung versucht, seine Gattin zu töten, so die Begründung. Die Entscheidung über die Unterbringung trifft ein Geschworenengericht.