Chronik

Vinothek in Purbach wird geschlossen

Die Vinothek im Haus am Kellerplatz in Purbach wird mit Jahresende nun doch geschlossen – das berichtet die „Kronen Zeitung“. Die Gemeinde werde die Finanzierung des Betriebs nicht mehr tragen – so Bürgermeister Harald Neumayer (SPÖ) gegenüber dem ORF.