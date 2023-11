Corona: Derzeit 629 Krankmeldungen

Nachdem Corona jetzt keine meldepflichtige Krankheit mehr ist und viele auch nicht mehr testen, ist die Dunkelziffer vermutlich noch viel höher – mehr dazu in Abwasser-Analyse: Zahlen steigen wieder. Im Vorjahr organisierte das Land Burgenland Covid-Impf- und Teststraßen in allen Bezirken. Heuer ist die Situation eine gänzlich andere, sagt Nicole Schlaffer von der Gesundheitsabteilung des Landes. „Da die Krankheit nicht mehr meldepflichtig ist, haben wir auch keine Grundlage, Veranlassungen zu treffen. Was wir natürlich machen, ist, die Lage weiter zu beobachten, insbesondere aufgrund der Ergebnisse des Abwassermonitorings“, so Schlaffer.

„Interesse an Impfungen könnte größer sein“

Auf der Homepage des Landes gibt es Informationen, wo PCR-Tests durchgeführt werden, die mittlerweile kostenpflichtig sind und bei welchen Ärzten Corona-Impfungen stattfinden. Covid-Impfstoffe gebe es genügend, so Schlaffer. Das Interesse an den Corona-Impfungen könnte aber größer sein.

ORF

„Leider hat die Nachfrage etwas nachgelassen. Aber doch, es kommen immer wieder Anfragen und die Ärzte sind auch durchaus ausgelastet damit“, so Schlaffer. Im Zusammenhang mit der Grippeimpfung habe man zwar eine „Interessentenwelle“ bemerkt, aber „das Interesse könnte natürlich größer sein, keine Frage“, sagt Schlaffer.

ORF

Land appelliert an Hausverstand

Das Land appelliert angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen an den Hausverstand. Die Bevölkerung sollte an die Maßnahmen der vergangenen Corona-Jahre denken. „Hygienemaßnahmen, das Händewaschen, Hände desinfizieren, aber auch das Tragen von Masken in Situationen, wo viele Leute aufeinandertreffen, zum Beispiel auch in einem Pflegeheim zum Schutz der Bewohner. Das kann man den Leuten heutzutage empfehlen“, so Schlaffer.